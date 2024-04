LIVE Giro d’Abruzzo 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Sivakov si impone a L’Aquila | generale a un dominante Lutsenko

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.08 La top-10 della quartadel: 1Pavel UAE Team Emirates 4:13:13 2 BENNETT George Israel – Premier Tech 0:01 3Alexey Astana Qazaqstan Team 0:014 ULISSI Diego UAE Team Emirates 0:39 5 VOISARD Yannis Tudor Pro Cycling Team 0:39 6 MAIRE Adrien TDT – Unibet Cycling Team 0:397 CARBONI Giovanni JCL Team UKYO 0:39 8 KAJAMINI Florian Samuel Team MBH Bank Colpack Ballan 0:399 CONTI Valerio Team Corratec – Vini Fantini 0:3910 POZZOVIVO Domenico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 0:39 15.07 La volata del gruppo dietro è stata vinta da un grandissimo Diego Ulissi, che forse, paga una condotta di gara non perfetta dell’UAE Team Emirates per quel che riguarda la ...