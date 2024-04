LIVE – Djokovic-De Minaur 7-5 5-4 | quarti di finale Masters 1000 Montecarlo 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ile latestuale di-de, incontro valevole per idideldi(terra rossa). Entrambi sono reduci da un successo in due parziali. Il numero uno del mondo ha sbarrato la strada al nostro Lorenzo Musetti mentre l’australiano ha vinto senza particolari problemi il derby disputato contro Alexei Popyrin. Il bilancio degli scontri diretti si trova in perfetta parità (1-1), con il campionissimo serbo che partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è il biglietto d’ingresso per la semicontro uno tra il mancino francese Ugo Humbert, giustiziere del lucky loser torinese Lorenzo Sonego, ...