Lite dopo il concerto dei Subsonica | 47enne muore in ospedale a Firenze

Il concerto dei Subsonica finisce in Tragedia . Uno 47enne accorso al Mandela Forum di Firenze per assistere all’attesissimo live della […] Continua a leggere Tragedia al concerto dei Subsonica , ... (perizona)

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: costa solo 125€ su Amazon - Se sei alla ricerca di un tablet che sia perfetto per il lavoro, che vada bene per lo studio, per l’intrattenimento e per il gaming in mobilità, allora non puoi non prendere in considerazione il merav ...telefonino

Tragedia al concerto dei Subsonica: uno spettatore muore. Si cerca l’aggressore - L'ultimo concerto dei Subsonica finisce in tragedia: un uomo è morto per una caduta in seguito a una colluttazione. Si cerca il responsabile!donnaglamour

Firenze, Lite al concerto dei Subsonica: morto uno spettatore - La colluttazione sarebbe avvenuta al termine della serata mentre la vittima stava lasciando il Mandela Forum insieme alla moglie ...corrieredellosport