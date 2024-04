Lite al concerto Subsonica | muore spettatore a Firenze

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 aprile 2024)al, unoè morto a. La vittima è Antonio Morra, 47 anni, di Pistoia. Secondo una prima ricostruzione l’uomo aveva finito di assistere alal Mandela Forum con la moglie. Stava uscendo dal Mandela Forum quando per cause in corso di accertamento sarebbe scoppiata una. Morra sarebbe precipitato dalle scale riportando gravi traumi alla testa. Trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi, Morra è deceduto nella notte. Indagini della Polizia in corso. La Polizia di Stato è intervenuta sul posto con le volanti della Questura, la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile. Quest’ultima, delegata e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, sta ...