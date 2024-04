L' Italia presenta a 30 paesi un documento per salvare il vino dalla crisi Meloni | Difenderemo asset strategico

l’Italia ha presenta to un reclamo ufficiale alla United World Wrestling, la Federazione Internazionale della Lotta , in merito all’esito del match di Frank Chamizo nella semifinale dei -74 kg dello ... (oasport)

Continua a destare molta attenzione il match perso da Frank Chamizo nella semifinale dei -75kg al Preolimpico di Baku. Il finale tra le polemiche dopo la vittoria dell’azero Turan Bayramov per ... (sportface)

Cadono sassi in A7, riaperto tratto tra Isola e Ronco Scrivia - L'autostrada A7 Genova-Milano tra i caselli di Isola del Cantone e Ronco Scrivia è stata chiusa in entrambe le direzioni per la caduta di sassi dal muro di contenimento sulla carreggiata. Alle 17.15 è ...ansa

"Etichette sui rischi". Diktat salutista sul vino: l'Italia dice no - In Belgio un piano interfederale impone una stretta agli alcolici dal 2025. L'Italia critica sulla tendenza pronta a diffondersi in Europa Lollobrigida: "Violazione delle regole di mercato" ...ilgiornale

Rome Business School, nel 2023 in Italia riduzione CO2 del 7,7% - Ancora, le prime 8 imprese energetiche Italiane (Enel, Eni, Snam, Terna, Edison, A2A, Hera ed Iren) hanno registrato un aumento dei ricavi del 37,1% tra il 2018 e il 2023, nello specifico, poi ...libero