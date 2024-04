L' Islam crea recinti e l' Occidente vi entra nel silenzio assordante delle femministe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Titolo sacrosanto quello di ieri: le donne nel recinto. Bastava guardare le foto e ascoltare i racconti per accorgersi che la fine del Ramadan non coincide, nel mondoico, con la fine della separazione tra uomo e donna. Hai voglia - come mi capita di sentire in alcune trasmissioni - che l'tiene le donne sul palmo di mano, che le donne portano il velo per scelta e per rispetto verso il Profeta, e roba di questo tipo. Macché, basta osservare e le immagini parlano chiaro: ritraggono una “ghettizzazione” rigida tra uomini e donne, con gli uomini messi negli spazi migliori mentre le donne vengono recintate e confinate negli spazi laterali. Ripeto, basta guardare. A Turbigo, perché nessuno ha voluto richiamare al rispetto della pari dignità? Paura di rovinare il clima? O semplice ritrosia? A questo punto vale la pena domandarsi se nel ...