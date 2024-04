(Di venerdì 12 aprile 2024) Oggi, venerdì,inall’ITE,l’appuntamento è alle 7.40 in viale Stelvio 23, davanti all’ospedale di Busto Arsizio. È l’iniziativa dal titolo "Ilper un mondo più sostenibile", come si legge sulla pagina social "Raggiungere lainrenderà l’accesso più sicuro pergli utenti dell’istituto, una mobilità dolce significa essere più rispetdell’ambiente e delle persone". Continua il post " lacletta non è solo un mezzo di trasporto, ma anche una palestra a cielo aperto! Pedalare vi farà sentire meglio, sia fisicamente che mentalmente". Importante: non dimenticare il casco, infine una proposta, "E perché non cantare mentre pedalate? Perché arrivare a ...

L'invito dell'Ite Tosi agli studenti: "Domani a scuola tutti in bici" - Iniziativa "Il Tosi per un mondo più sostenibile" all'ITE Tosi di Busto Arsizio: studenti in bici per una mobilità dolce e rispettosa dell'ambiente. Apprezzamento da Legambiente per l'impegno verso la ...

