L’Inter punta altri record! Di gol e di squadra – CdS

(Di venerdì 12 aprile 2024)ha ancora tanti primati da definire nel finale di stagione. Tanto che il Corriere dello Sport fa notare come, nelle sette giornate che mancano, la capolista possa ancora ridefinire numerosi. I PRIMATI – Con il rigore trasformato da Hakan Calhanoglu lunedì sera a Udine,è diventata la primanella storia della Serie A a segno in tutte le prime trentuno giornate. Ma in tutto le partite di fila con gol in campionato sono trentanove: l’ultima a secco il 15 aprile 2023, 0-1 col Monza. L’obiettivo è superare le quarantaquattro giornate consecutive della Juventus 2016-2017, già guidata da Massimiliano Allegri: fattibile pergià prima della fine di questo campionato. A SEGNO – Sono in tutto diciassette i marcatori diversi andati a segno per, ...