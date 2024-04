L’intelligenza artificiale a disposizione dei dipendenti Il progetto di Angelini e Microsoft

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 aprile 2024 – Stando ai dati di Grand View Research il mercato globale delè stato valutato 196,63 miliardi di dollari nel 2023. Si prevede un tasso di crescita annuale composto del 37,3% dal 2023 al 2030. Truffa 4.0 agli anziani: sfruttata l'intelligenzaper convincere una vedova a consegnare contanti e gioielli. Caso a Olginate, Lecco. L’AI diarriva nei processi dell’azienda Nuova frontiera anche per il colosso, divisione Italia, che arriva direttamente a supporto delle attività professionali.Industries è tra le prime realtà del Paese a fare leva suAzure OpenAI per lo sviluppo di soluzioni di AI generativa per tutti i. Già in uso presso le ...