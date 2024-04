L’incubo Bolkestein | Tutti di nuovo in piazza perché è l’ultima chiamata

(Di venerdì 12 aprile 2024) Migliaia i balneari che ieri si sono dati appuntamento a Roma, inSanti Apostoli, per protestare contro l’applicazione della Direttiva. Tra questi anche una cinquantina di imprenditori maremmani che insieme ai rappresentanti provinciali di Sib Confcommercio e Fiba Confsercenti hanno chiesto al governo di legiferare, nel più breve tempo possibile, per mettere ordine e ridare certezze al comparto che rischia di mettere a repentaglio la stessa apertura della stagione estiva. Al fianco dei colleghi delle altre località di mare italiane, i balneari maremmani hanno manifestato in pubblico le proprie difficoltà nel programmare la propria attività economica, il tutto nell’incapacità di pianificare quegli investimenti fondamentali che il turismo balneare reclama a favore di tutto il settore turistico del Paese. "Siamo tornati in ...

