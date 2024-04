L’inchiesta sul disastro Subappalti sotto la lente | il pm vara la task force | Fare luce su tutte le ditte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) "La priorità è recuperare tutti i dispersi, i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta. Lo svuotamento del sito, col contributo di Enel, garantirà una ricerca più facile e sicura". Lo ribadisce il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, facendo il punto sullegata aldella centrale idroelettrica di Enel Green Power a Bargi di Camugnano. Dove martedì un’esplosione ha causato sei vittime accertate fino a ieri sera (resta un lavoratore disperso bloccato al piano -9 dell’impianto, allagatosi dopo lo scoppio). C’è un fascicolo aperto percolposo e omicidio colposo plurimo, per ora senza indagati. "Finché la fase di recupero non è completa, è inutile insistere sul piano delle responsabilità, che presuppone accertamenti ora impossibili, siccome non possiamo accedere al luogo – chiarisce il ...