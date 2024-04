L’inceneritore di Scarlino verso la bonifica Demoliti i due camini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – Ulteriore passo in avantil’operazione dideldi, nella provincia di Grosseto, gestito da Iren Ambiente, società del Gruppo Iren. Nel corso della visita al cantiere, svoltasi questa mattina alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’Assessora all’Ambiente Monia Monni e dei sindaci del territorio, Iren Ambiente ha annunciato l’avvenuta demolizione dei due vecchidel termovalorizzatore che occupavano il sito industriale e illustrato le prossime azioni per la conclusione della fase di, prevista entro la fine dell’anno, a cui seguirà il completamento della demolizione degli impianti. Questa fase, preliminare per l’avvio dei cantieri del nuovo progetto, prevede il ...