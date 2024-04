L' impresa dell' Atalanta a Liverpool

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI- La Dea viola il mitico Anfield. Vittoria netta e importantissima per l'di Gian Piero Gasperini che trionfa per 3-0 sul campo dele mette una seria ipoteca sulla pratica qualificazione alla semifinale di Europa League. La doppietta di Scamacca e il gol di Pasalic regalano un significativo vantaggio conquistato davanti a unquasi irriconoscibile. Una partita che i nerazzurri hanno interpretato subito nella maniera giusta. Tre minuti e l'avrebbe l'occasione del vantaggio, sul pallone lavorato da Scamacca e servito per De Keteleaere che all'interno'area trova Pasalic, ma da due passi il croato viene fermato dalla parata di Kelleher. Risponde ilcon l'imbucata di Jones per Nunez, che scappa alle spalle di Hien ma prova un pallonetto ...