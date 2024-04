Ligue 1 | il Metz ferma il Lens 2-1 e tiene vivo il sogno salvezza

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilvince contro ilper 2-0 nel ventinovesimo turno di1. Sono gli ospiti a sbloccare il risultato al minuto 13, con Sotoca che non sbaglia dal dischetto. Ilpareggia e poi passa in vantaggio nell’ultima frazione del primo tempo grazie alla doppietta di Mikautadze. Il giocatore firma la prima rete al 34?, poi la seconda arriva durante il terzo minuto di recupero. La seconda metà del match non registra altri gol e iltrova la vittoria in una partita che vedeva gli avversari favoriti sulla carta. Ilcosì la rincorsa alla quinta piazza in campionato, mentre per i vincitori si accende il. SportFace.

