(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) –saranno i produttori esecutivi di due nuoveincentrate sule sul. Secondo la società americana di streaming, la prima esplorerà "le gioie della cucina, del giardinaggio, dell’intrattenimento e dell’amicizia", mentre l’altra darà "un accesso senza precedenti al mondo delprofessionistico" e al campionato US Openin Florida. Gli episodi saranno realizzati dalla compagnia Archewell Productions, di proprietà dei duchi di Sussex, conche curerà entrambe leche invece si occuperà in particolare di quella sul. Entrambe sono nelle prime fasi di produzione e titoli e date di uscita saranno annunciati ...

Lifestyle e polo, su Netflix due serie prodotte da Harry e Meghan - Secondo la società americana di streaming, la prima esplorerà 'le gioie della cucina, del giardinaggio, dell’intrattenimento e dell’amicizia', mentre l’altra darà 'un accesso senza precedenti al mondo ...adnkronos

Torna Artevento Cervia, il più longevo festival di aquiloni - Artevento Cervia,il più longevo festival del mondo dedicato all'aquilone come forma d'arte ed emblema ecologista, torna per la 44/a edizione dal 20 aprile all'1 maggio sulla spiaggia di Pinarella. (AN ...ansa

Fedez lascia l'Italia dopo Belve: relax e divertimento in California - Fedez lascia l'Italia dopo Belve: per la prima volta si presenta ad un importante Festival senza Chiara Ferragni.notizie