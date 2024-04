Libro su Carlo Petrini | il calciatore e l’uomo Pubblicata la raccolta di scritti Finale di partita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Unadidell’ex(nella foto), che raccontano gli ultimi anni dell’autore del"Nel fango del Dio Pallone". E’ la pubblicazione fortemente voluta e realizzata dalla moglie di, Adriana Clocchiatti, che ha dato vita a questo progetto che sta riscuotendo un grande successo dal titolo "di".che raccontano la quotidianità del, i suoi pensieri, il tormento per la perdita del figlio Diego, scomparso giovanissimo per una grave malattia. Un modo per far conoscenell’intimità della sua casa, con i suoi affetti più importanti primo fra tutti la moglie Adriana che l’ha sempre sostenuto fino alla fine. ...