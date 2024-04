Libri e banchi al panificio Il centro professionale apre una “bakery“ Il compito? Fare la pizza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il posto nuovo dove acquistare pane,o focacce? A Seregno la risposta è scontata: si va aldi formazioneSandro Pertini. Nella sede di via Monte Rosa gestita dall’Afol (Agenzia formazione orientamento lavoro) ieri è stata inaugurata una. Nome internazionale per l’attività di panificatore, ma non vuole essere soltanto un vezzo linguistico: in questa scuola si guarda avanti e i ragazzi sono sempre più lanciati verso le sfide professionali che li attendono. A testimoniare l’importanza che viene attribuita a questa nuova struttura erano anche gli ospiti intervenuti all’inaugurazione: la prefetta Patrizia Palmisani, il sindaco Alberto Rossi e Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza, con le forze dell’ordine. "È un progetto che mi piace molto – ha dichiarato ...