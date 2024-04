Libere di essere picchiate dal marito | borseggiatrici rom | Senaldi contro la mediatrice culturale | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Lasciandolele lasciamodidale di borseggiare noi. Perdiamo due volte, noi e loro". Pietro, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, commenta la vicenda dellerom e le sue parole vengono salutate da un applauso dello studio. Il dibattito si accende con l'intervento di Nada,, che a proposito deldel pestaggio di una borseggiatrice nella metropolitana di Roma diventato virale la scorsa settimana azzarda: "Secondo me non è giusto, lei non lo sa se è stata picchiata perché hanno mandato qualcuno o perché era una faida, magari c'è stata una faida tra le famiglie". "Comunque non credo che avesse tanta ...