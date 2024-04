lI Consiglio di Sicurezza dell’Onu si prepara a decidere le sorti della Palestina

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il dibattito sulla rappresentanza palestinese alle Nazioni Unite ha raggiunto un punto cruciale, con l’attesa decisione deldisull’assegnazione di un seggio permanente alla. L’ambasciatore dell’Autorità nazionale palestinese, Riyad Mansour, ha sollevato la questione, sottolineando l’importanza di una voce ufficiale per i Territori Palestinesi in seno all’organizzazione internazionale. Laall’Onu è ora solo osservatore Attualmente, lagode solo di un seggio in qualità di osservatore permanente, una situazione che molti ritengono non adeguata alla sua posizione geopolitica e al suo status internazionale. La richiesta di un seggio permanente è stata presentata in passato, ma nel 2011 è stata rapidamente respinta. Tuttavia, date le recenti tensioni nella ...