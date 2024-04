L’export militare fa parte della politica estera del Paese Il gen Portolano fa il punto sulla legge 185

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 aprile 2024) La competitività dell’industriadifesa si misura in campo internazionale, anche in considerazione del fatto che circa il 70% del fatturato del settore è legato alle esportazioni. Muoversi in maniera proattiva sul mercato internazionale è la chiave per rimanere competitivi e per mantenere un vantaggio tecnologico nei confronti di potenziali avversari. Lo ha spiegato il segretario generaleDifesa, generale Luciano, intervenendo in audizione alla Cameraproposta di riforma185 che regola l’import-export di materiali militari. Il testo in discussione prevede che il rilascio delle autorizzazioni non sia più in capo all’ufficio dell’Uama (alla Farnesina) ma al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento e per la difesa, il ...