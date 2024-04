Leverkusen-Werder Brema domenica 14 aprile 2024 ore 17 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il 2 a 0 contro il West Ham mette ildi Xabi Alonso ad un passo dalle semifinali di Europa League, proseguendo nella sua striscia di imbattibilità stagione in una stagione già entrata di diritto nella storia del club. La sfida di oggi potrebbe dare il primo storico titolo al werkself, che ha bisogno di 2 punti per festeggiare. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Europa League, Di Maria lancia il Benfica verso l’Atalanta, il Leverkusen si candida per Roma o Milan, cosa è successo ieri - Milan o Roma avvisate Fin qui mostruoso il rendimento del Bayer Leverkusen, che in questa stagione non è mai stato mandato al tappeto. A un passo dalla prima Bundesliga della sua storia (basta vincere ...sport.virgilio

Il programma completo del weekend, Bayer già campione - In Germania il calcio che conta raggiunge quota ventinove della corsa con il Leverkusen ancora a guidare la classifica e chiamato a chiudere il turno con il posticipo contro il Werder Brema la ...football-magazine

Leverkusen-Werder Brema, le probabili formazioni: Alonso ad un passo dal titolo - Le probabili formazioni di Leverkusen-Werder Brema, match valido per la ventinovesima giornata di Bundesliga di scena alla BayArena ...sportnotizie24