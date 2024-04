L’esercito dei volontari del verde Pulizie di primavera per quattromila

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si prevedonodiin grande quest’anno. Sabato 20 dalle 9 alle 13 si ripete la giornata di impegno civico dedicata alla ripulitura delcittadino e alla cura di luoghi pubblici o privati di interesse sociale, che dal 2013 coinvolge ogni anno migliaia di persone. La manifestazione coinvolge intere famiglie, gruppi, scuole, associazioni e amici impegnati nei vari “cantieri“ sparsi per la città. Quest’anno saranno almeno 4000 le persone coinvolte - contro le 3500 dell’anno scorso - in 130 cantieri, di cui 73 nelle scuole e 57 (più dell’anno scorso) in altri svariati luoghi (soprattutto aree verdi, giardini, piste ciclabili e centri sportivi). Due le novità di non poco conto: ci sarà un maggiore coinvolgimento di giovani e verranno realizzati tre murales artistici (al di là di quelli scolastici). Questi ultimi ...