L’Empoli cerca conferme a Lecce Cerri e Bastoni ancora favoriti

(Di venerdì 12 aprile 2024) di Simone Cioni La vittoria con il Torino ha interrotto un digiuno di punti e gol che durava da 4 partite, permettendo aldi portare 3 punti ’fuori pronostico’ a casa, come riuscito solo al Cagliari con l’Atalanta tra le altre pretendenti alla salvezza nell’ultimo turno (anche il pari del Frosinone contro il Bologna comunque va annoverato tra le piccole imprese). Un risultato a cui adesso però bisogna dare seguito, tanto più che il prossimo match all’orizzonte è un altro scontro diretto. Una gara quindi dove la posta in palio pesa un po’ di più. Domani alle 15 gli azzurri saranno infatti di scena al Via del Mare di, con i salenti che si presentano a questo incrocio con un solo punto di vantaggio, 29 contro i 28 degli azzurri. Divario che a fine 2023 era invece di ben 7 lunghezze in favore dei giallorossi pugliesi. In questo 2024, ...