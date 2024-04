Lega | 40 anni fa nasceva il partito di Bossi | dal governo Berlusconi alla svolta di Salvini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Lacompie 40. All'inizio ci fu l'obiettivo unico dell'indipendenza padana, benedetta da Gianfranco Miglio e dal mito del federalismo. Lo slogan era 'lontani da Roma e vicini all'Europa', i nemici per Umberto- fondatore di quel movimento che giurò guerra ai Palazzi della Capitale - erano, ad esempio, Ciriaco De Mita e i falsi invalidi campani o Bettino Craxi, rifugiatosi ad Hammamet. Tutto ebbe inizio il 12 aprile del 1984, in piena Prima Repubblica, quando un piccolo editore, una maestra elementare, un rappresentante di commercio, un commerciante, un odontotecnico e un architetto si misero d'accordo per dare vita a una piccola formazione locale, da cui prenderà piede la, oggi ilpiù longevo del parlamento italiano. Umberto...