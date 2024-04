Lectio Magistralis di Mattarella all’Università di Trieste | “Ci sia la libertà dissentire il potere”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – Il rettore dell’Università di, Roberto Di Lenarda, ha conferito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Honoris Causa all’ex presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, e al presidente della Repubblica, Sergio. Durante la proclamazione nell’aula magna dell’ateneo è stata proiettata la foto risalente al 13 luglio 2020 quando i due presidenti si tennero per mano a Basovizza.e Pahor “continuino a essere guide illuminate per i nostri Paesi e per l’Europa nel suo insieme, ispirando le nuove generazioni a far germogliare la conoscenza, la, la democrazia e i diritti umani”: è l’auspicio espresso del rettore dell’Università diRoberto Di Lenarda nel suo discorso in apertura della cerimonia. “Le ...