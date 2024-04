Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di venerdì 12 aprile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di122024. Ariete Molto buona questa Luna in Gemelli per gli affari, facilità incontri verbali e questioni scritte. Anche notizie e fatti che arrivano da fuori possono diventare uno stimolo per andare contro un ambiente che non vi apprezza come meritate. Le emozioni non mancano nemmeno questo weekend, magnificamente illuminato dalla fulgida Venere che estende la sua protezione anche alla casa, famiglia, amicizie. La nota più bella è la vostra voglia (riscoperta) di bellezza. Toro Prima dovete fare il punto della situazione professionale e finanziaria (avere Giove nel segno non significa essere ...