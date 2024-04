È stato recuperato il corpo dell’ultimo lavoratore disperso nell’esplosione della centrale idroelettrica di Bargi al lago di Suviana , in provincia di Bologna. Non è stato ancora ufficialmente ... (gazzettadelsud)

Le sette vittime del disastro di Suviana: trasfertisti, il neo papà, il pensionato, il premiato dal Colle - Trasfertisti, tecnici esperti, il neo papà, il pensionato, il premiato da Mattarella. Sono i profili dei sette lavoratori che sono rimasti uccisi ...gazzettadelsud

MotoGp, gli orari del Gp Austin 2024 in Texas: dove vedere prove, qualifiche e gara (Sky, Now, Tv8) - Dopo la pausa, causata dalla cancellazione del Gran Premio d’Argentina, il campionato del mondo di MotoGp riparte dal Circuito delle Americhe, ad Austin, Texas. Il tracciato statunitense, 5.5 km di lu ...ilfattoquotidiano

"Il pompiere paura non ne ha", l'omaggio dei bimbi di Camugnano - "Il pompiere paura non ne ha", "portiamo il soccorso a chi ci chiede aiuto, un giorno senza rischio per noi è non vissuto", "Il pompiere paura non ne ha". (ANSA) ...ansa