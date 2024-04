Le scorie di una guerra mondiale Ritrovati a Subbiano 76 ordigni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) di Matteo MarzottiI segni del passaggio della, del secondo conflitto, non potevano essere più chiari. La zona è quella di, un’area boschiva poco distante di fatto dai luoghi in cui nell’agosto del 1944 i tedeschi in ritirata istituirono una linea difensiva che da Anghiari arrivava fino alle colline sopra il paese di Capolona attraversandoda est ad ovest. Questa difesa - la linea Karin - aveva il compito di ritardare l’avanzata alleata per poter fortificare le postazioni situate a nord di Firenze. A distanza di quasi 80 anni da quella estate i Carabinieri Forestali hanno hanno segnalato il ritrovamento di ben 76bellici inesplosi proprio nel territorio boscato di. Per la precisione sono state rinvenute 43 ...