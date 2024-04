Le priorità di Sala | una grande moschea a Milano

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’allarme sicurezza? I prezzi esorbitanti? No, assolutamente no. Questi non sono problemi che riguardanosecondo il sindaco Beppe. Chi ne parla lo fa in maniera strumentale, per provare a denigrare la straordinaria giunta rossa. Ovviamente è ironia allo stato puro, ma non c’è molto da ridere leggendo le ultime novità sulla capitale economica del Paese. Sì, perché ladella giunta di sinistra sembra l’assoluta attenzione alle minoranze: in occasione dell’ultimo giorno di Ramadan, la comunità islamica ha annunciato di essere pronta a presentare ufficialmente il progetto per la nuova. Il nuovo luogo di culto per i musulmani verrà realizzato nello spazio degli ex bagni pubblici di via Esterle: il banco comunale per la concessione trentennale della struttura è stato vinto ...