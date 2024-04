Le previsioni meteo per sabato 13 e domenica 14 aprile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma. Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata. Temperature comprese tra +12°C e +27°C.. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli per lo più sereni sia al mattino che al pomeriggio. Ampie schiarite anche serata. Temperature comprese tra +13°C e +27°C. Lazio. Tempo asciutto su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite.. Giornata all’insegna del tempo asciutto grazie all’alta pressione che porta anche cieli sereni su tutti i settori. Nessuna variazione in serata e nottata. NAZIONALE AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali ...