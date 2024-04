Le pensioni costano troppo | stop alle uscite anticipate nel 2025?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ci sono poche certezze sul documento di economia e finanza (Def) appena approvato dal governo Meloni. Una di queste è che difficilmente il prossimo anno ci saranno nuove proposte di pensionamento anticipato. A scriverlo è il Messaggero, che oggi fa un’analisi dell’impatto della spesastica sui conti pubblici. Nel 2024 lo Stato spenderà complessivamente 337,4 miliardi di euro. Una cifra destinata a salire: 345 miliardi nel, 368 miliardi nel 2026 e via dicendo. Ed è per questo, scrive il quotidiano romano, che sarà molto difficile vedere dal governo nuove proposte per andare prima in pensione. A maggior ragione se si considera che il Def appena approvato dall’esecutivo non contiene dati programmatici proprio per non rischiare di fare promesse a vuoto. Il problema dellein Italia Sono essenzialmente tre i ...