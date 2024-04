Le news Venduti quasi mille biglietti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Stamattina in via Agosti ultimo allenamento settimanale della Reggiana che domani, alle 16,15, affronterà il Lecco dovendo ancora fare a meno di Elvis Kabashi che non è stato ‘graziato’ dal giudice sportivo e dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica. A centrocampo sarà quindi confermata la coppia formata da Cigarini e Bianco, mentre in difesa potrebbe esserci un po’ di turnover visto che Rozzio è diffidato e Romagna è pienamente recuperato. Non dovrebbero esserci invece sorprese sugli esterni nonostante Pieragnolo sia pure lui in diffida (gli altri sono Bianco e Gondo) mentre resta da capire se Nesta vorrà cambiare qualcosa sulla trequarti, magari dando fiducia a Blanco al posto di Melegoni; stasera alle 19 si chiuderanno le prevendite per la trasferta a Lecco (il circuito di riferimento è ‘www.etes.it’) e fino a ieri sera i tagliandiai supporters granata ...