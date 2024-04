Le minacce di Cina e Russia viste dal capo del controspionaggio Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Ormai non si tratta più soltanto dei russi che rubano informazioni riservate dal Dipartimento di Stato”. È così che ha fotografato la situazione dello spionaggio attuale Mike Casey, che da settembre è il direttore del National Counterintelligence and Security Center, la struttura che si occupa delnella comunità d’intelligence degli Stati Uniti. “Tutti cercano di rubare ogni tipo di proprietà intellettuale e di colpire le infrastrutture critiche. La lista è lunga”, ha aggiunto intervistato da Npr. “Fortunatamente per me, e probabilmente sfortunatamente per tutti gli altri, ilè un’attività in crescita”, ha ironizzato, spiegando poi come agli Stati ostili – come, Iran e Corea del Nord – si siano aggiunti attori privati e gruppo della criminalità informatica. Due i ...