Le migliori bottiglie che saranno al Vinitaly | in anteprima

(Di venerdì 12 aprile 2024) Panorama, vi guida a una«degustazione virtuale» di 18 imperdibili etichette chepresentate all’evento dal 14 al 17 aprile. Raccontate, in, dall’esperto e critico Daniele Cernilli (alias DoctorWine). Viaggio nei grandi bianchi, rossi e bollicine da avere assolutamente in cantina per sorprendere gli ospiti a tavola. Con una degustazione ampia e variegata che attraversa tutta la Penisola, dal Piemonte alla Sicilia. ANERI, N. 1 LUCREZIA, VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG Dialettica, carisma e savoir-faire lo hanno portato lontano. Giancarlo Aneri è per tutti il Signore del Prosecco. Al mondo non c’è personalità di spicco che non abbia brindato con le sue bollicine (e pasteggiato con il suo potente Amarone). Va detto però che al successo della Cantina di San Pietro in Cariano, nel Veronese, concorrono anche i componenti della sua ...