Le imprese rialzano la testa Altri 13 milioni dalla Regione per le aziende alluvionate

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un totale di 13,3di euro per aiutare lecolpite dall’alluvione dello scorso novembre. I fondi verranno messi a disposizione attraverso due bandi in arrivo nei prossimi giorni (12 e 15 aprile) e gestiti da Sviluppo Toscana. Nella somma rientrano, in virtù di un accordo di collaborazione sottoscritto con la, 1,5provenientiCamera di Commercio di Firenze, grazie al fondo di perequazione per le calamità nazionali di Unioncamere e al contributo della Camera di Commercio di Roma. Il primo bando è a sostegno della liquidità (abbattimento interessi su prestiti), mentre il secondo punta a favorire investimenti in beni materiali e immateriali. Entrambi sono rivolti alle micro, piccole e mediee professionisti colpite dagli eventi calamitosi ...