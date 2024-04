Le figlie dell’attaccante Harry Kane coinvolte in un violento incidente | salve grazie alla prontezza di riflessi della tata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un, con tre diverse vetture. E momenti di vero e proprio terrore, quelli vissuti in particolare dallestar del calcio,, attaccante del Bayern Monaco: i tre si trovavano a bordo di una delle vetture quando si è verificato lo scontro ma sono salvi anchediloro, che si trovava al volante. Tutto è successo, come raccontato dal Mirror, quando una Renault ha tagliato di colpo la strada a un veicolo alle sue spalle per svoltare improvvisamente: nella carambola che ne è seguita, anche l’auto con i figli dia bordo ha rischiato grosso, ma la ...