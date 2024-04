Le carceri italiane scoppiano | c’è un sovraffollamento di 13-14 mila detenuti

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nelle“c’è un livello di tensione molto alta, dettato da una situazione molto complicata”. Lancia l’allarme il presidente dell’associazione Antigone, Patrizio Gonnella, in audizione al Senato. “In alcune regioni c’è stata meno attenzione all’organizzazione della vita fuori dalla cella”, sottolinea. C’è undi 13-14persone. Lelombarde sono le più affollate, con il doppio di presenze rispetto a quelle regolamentari”. Calano immigrati, “dal 37% di qualche anno fa al 31%”. Donne in carcere sono solo il 4,2%. Lelombarde sono le più affollate, con il doppio di presenze rispetto a quelle regolamentari. Calano gli immigratiAl 31 marzo 2024 leospitavano 61.049 ...

Michele Padovano non è stato il più grande narcotrafficante del mondo del calcio. Ma non è mai stato nemmeno un narcotrafficante,... (calciomercato)

Per paradosso, a Ilaria Salis converrebbe restare in Ungheria ad affrontare il processo. Lì la trattano meglio. A suggerirlo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

Quell’irresistibile voglia del carcere per i giornalisti - Gli emendamenti del senatore Berrino (FdI) propongono pene pecuniarie più severe e carcere fino a tre anni per i giornalisti. Eccola, di nuovo, quell’irresistibile voglia di Fratelli d’Italia di ...lanotiziagiornale

Trapper Simba fa un incidente al kartodromo e torna in carcere - (ANSA) - MILANO, 12 APR - Un mese fa, mentre era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, è andato al kartodromo di Rozzano, nel Milanese, con alcuni amici e ha perso il controllo di u ...gazzettadiparma

Milano: Simba La Rue si schianta in auto, trapper torna in carcere - Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Mohamed Lamine Saida, in arte Simba La Rue, torna in carcere dopo la richiesta della procura generale di Milano di chiedere l'aggravamento dei domiciliari. Già condannato ...affaritaliani