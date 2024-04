Le apparenze ingannano | che tempo ci aspetta? Le previsioni di Sottocorona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 aprile 2024) È tutto pronto per il weekend in arrivo. La primavera ormai ha fatto irruzione veramente e tutti si chiedono se questo fine settimana il sole continuerà ad avere la meglio. A fare chiarezza e a diffondere le ultimemeteo, in diretta dallo studio di Omnibus, è Paolo. "A volte le": questa l'espressione usata dall'esperto per prendere la parola. "Questa strisciata di nuvole sembra abbastanza bianca, quindi fredda. In questo caso, però, le nuvole sono alte e sottili", ha continuato, spiegando che "la situazione è quella dell'alta pressione". "La previsione di oggi corregge in parte la precedente: segnala delle nuvole non molto intense", ha detto il meteorologo, rassicurando poi tutti e puntualizzando che "ilstabile lo è". Le nuvole indicate sulla ...