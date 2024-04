Le 9 migliori gelaterie di Palermo scelte dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 12 aprile 2024) Inauguriamo la stagione del gelato con uno strumento che potrebbe essere utile nel vostro peregrinare in cerca delle: la guida2024, disponibile in edicola e libreria oppure ordinabile online. Qui qualche anticipazione per i lettori palermitani o per chi ha pianificato una gita a. Tenente presente che in città c'è una delled'Italia. LediBarConi Giovanni Zinna è conduttore di Moltivolti, un'impresa sociale a Ballarò, un quartiere nel cuore della città. Tra gli obiettivi, il dialogo fra culture diverse - in particolare migranti dell'Africa centrale e del Maghreb giunti in Sicilia con dei "barconi" - e la rigenerazione urbana. Il know-how è fornito da ...