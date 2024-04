Lazio | Tudor | “Non era facile Luis Alberto? Non commento”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Non era una partita, faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno ottenuto una bella vittoria: potevamo fare anche altri 3-4 gol. Nel secondo tempo l’obiettivo era non subire reti per iniziare a creare una mentalità. Abbiamo tenuto botta e abbiamo creato tanto contro una Salernitana che aveva approcciato bene”. Lo ha detto il tecnico della, Igordopo la vittoria per 4-1 contro la formazione granata. Nel post partitaha annunciato di voler lasciare il club biancoceleste in estate, maglissa: “Non voglio commentare quello che ha detto – dice a Dazn – è una cosa tra lui e la società. Sono contento della sua prestazione”. E sul percorso della sua squadra: “La direzione è quella giusta – aggiunge -. Abbiamo giocato contro la Juventus e la Roma che ieri ...