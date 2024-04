Lazio-Salernitana | scoppia la contestazione | l’attaccante finisce nella bufera

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 12 aprile 2024)ha aperto la 32° giornata di Serie A: all’Olimpico il clima non è dei migliori, cos’è successo nel pre partita. La 32° giornata di Serie A si apre con il match dell’Olimpico tra: la squadra di Tudor è reduce dalla sconfitta nel derby contro la Roma e si trova attualmente in settima posizione, in zona Conference League. La squadra di Colantuono, invece, si trova in ultima posizione della classifica di Serie A, e sembra ormai sicura la retrocessione nel Campionato di Serie B. I biancocelesti, oltre alla sconfitta in Campionato, qualche giorno prima hanno subito la sconfitta anche in Coppa Italia, contro la Juventus. Non un buon momento quello della squadra biancoceleste, reduce dalle dimissioni dell’ex tecnico Sarri., fischi per ...