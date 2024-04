Lazio-Salernitana oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2023 2024

(Di venerdì 12 aprile 2024)alle 20.45,si sfidano nell’anticipo della 32ª giornata di. Biancocelesti che sono reduci dal pesante ko nel derby di Roma per 1-0. Granata che ormai non hanno quasi più nulla da dire al campionato e si trovano a 12 punti dalla salvezza. La partita sarà trasmessa inesclusiva sull’app per tv, computer e mobile Dazn. Per gli utenti Sky e Dazn, sarà disponibile acquistare il214 Zona Dazn. SportFace.

