Lazio-Salernitana | Felipe Anderson in gol ma lo stadio fischia all’annuncio dello speaker

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’Olimpico esulta e poi. Al 7? la squadra biancoceleste passa in vantaggio contro lagrazie alla rete di, che slalomeggia in area e col mancino batte Costil. Lodell’Olimpico a quel punto ha urlato il nome del giocatore, cercando il tradizionale botta e risposta con lo, ma sono stati in pochi ad urlare ‘’. Tanti i fischi dalla curva nord per un giocatore il cui futuro è ancora tutto da definire. Clima di contestazione in un Olimpico con circa 35.000 spettatori. I tifosi biancocelesti chiedono un immediato cambio di rotta alla squadra e anche risposte chiare sul futuro. SportFace.