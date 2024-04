Lazio Salernitana | Colantuono | «Ci abbiamo messo del nostro»

AGI - La Lazio batte la Salernitana 4-1 nel clima di contestazione dell'Olimpico. Dopo la sconfitta nel derby contro la Roma, la squadra di Tudor trova i tre punti e sale a quota 49 in classifica ... (agi)

Salernitana, Gyomber: "Stagione bruttissima, non ci resta che onorare la maglia" - Appena 2 vittorie in 32 partite giocate: il bilancio stagionale della Salernitana è molto negativo. Al termine della sconfitta per 4-1 contro la Lazio il difensore granata Gyomber è intervenuto ai ...gianlucadimarzio

Salernitana, Colantuono in conferenza: "La Lazio è forte, ma noi potevamo..." - La Salernitana non riesce a trovare punti all'Olimpico. La Lazio vince per 4-1 e condanna ancora di più la squadra di Colantuono alla retrocessione. Dopo il triplice fischio ...lalaziosiamonoi