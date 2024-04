Lazio – Salernitana 4-1 | il tabellino

LIVE TS - Lazio-Salernitana: raddoppio biancoceleste! - 3' Risponde la Lazio con un tiro di Felipe Anderson deviato in angolo da Boateng. Dal corner arriva il tiro di Marusic dal limite, con palla alta leggermente deviata. 2' Salernitana intraprendente e ...tuttosalernitana

La MOVIOLA di Lazio-Salernitana: l’analisi degli episodi arbitrali - MOVIOLA Lazio Salernitana SERIE A 2023 2024 – Lazio e Salernitana sono pronte a darsi battaglia allo Stadio Olimpico, nel del sabato valido per il 32° turno di Serie A. Reduce dalla sconfitta contro ...lazionews.eu

Pagelle Lazio-Salernitana: 4-1: Felipe Anderson infiamma gli animi, Tchaouna non basta - Si conclude per 4-1 la gara tra Lazio e Salernitana, sfida valida per la 32ª giornata di Serie A. Una partita iniziata con entusiasmo da parte dei biancocelesti che in 7 minuti si portano in vantaggio ...footballnews24