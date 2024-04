Lazio-Salernitana 4-1 | doppio Anderson | Vecino e Isaksen fanno volare l' aquila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 aprile 2024 - La 32esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo tra, due squadre che hanno bisogno di punti nonostante gli obiettivi completamente diversi: la squadra di Tudor è alll'8° posto a quota 46 punti e continua a inseguire il treno Europa, mentre i campani sono ultimi con 15 punti e se vogliono tenere vive le chance salvezza devono trovare i tre punti. Laarriva a questa gara dopo la sconfitta nel derby e con un chiaro problema offensivo: con 37 reti in 31 gare erano 14 anni che i padroni di casa non facevano così male a questo punto del campionato. Dall'altra parte laè reduce dal pareggio 2-2 con il Sassuolo e nelle ultime otto trasferte non è mai riuscita a segnare. Lato formazioni, Tudor si affida a Luis Alberto a centrocampo, la prima da titolare del ...