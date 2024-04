Lazio Salernitana 0-0 LIVE | inizia la partita

(Di venerdì 12 aprile 2024) Stasera l’anticipo di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacasi affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA

Clima di contestazione nell’Olimpico biancoceleste nel giorno di Lazio-Salernitana , anticipo della trentaduesima giornata di Serie A in programma stasera. Come riporta Dazn, al momento dell’ingresso ... (sportface)

Lazio-Salernitana, Rovella: "Basta scuse, siamo uniti e dobbiamo dimostrare le nostre potenzialità" - a partire da stasera dobbiamo mostrare al massimo le nostre potenzialità", cos' il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella ha parlato a Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di ...laziopress

Lazio-Salernitana, Tudor a Dazn: “Dobbiamo essere più incisivi. Mi aspetto…” - L'obiettivo per la Lazio è totalizzare più punti possibili per provare ... Intanto, però, all'Olimpico arriva la Salernitana e, allora, proprio per presentare il match è intervenuto ai microfoni di ...cittaceleste

Salernitana, Colantuono a Dazn: "Ecco cosa voglio contro la Lazio" - Intervenuto ai microfoni di Dazn, anche l'allenatore della Salernitana Colantuono ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match di questa sera: “Deve ripartire dal secondo tempo di ...lalaziosiamonoi