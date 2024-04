Lazio | pochi gol e pochi tiri Tudor pronto a dare il via alla rivoluzione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sette partite di campionato ancora da onorare con l’obiettivo di conquistare l’Europa (il più nobile possibile), ma soprattutto una semifinale di ritorno di Coppa Italia da giocare nel proprio stadio. Il rush finale post derby perso in casariparte da una Salernitana che, come i biancocelesti, ha visto scivolar via i propri obiettivi negli ultimi due mesi. La matematica non condanna ancora i granataretrocessione, ma la salvezza è ormai troppo lontana (-12 dal Verona) e stasera (ore 20:45) c’è voglia di fare bella figura in un Olimpico dove il 30 ottobre 2022 Candreva e compagni uscirono vincitori. Sembra passata una vita, un po’ come per lache nella scorsa stagione, a questo punto del campionato, aveva quindici punti in più di ora. La sconfitta nella stracittadina contro la Roma ha lasciato i biancocelesti a -9 dal ...