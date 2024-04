Lazio | ora la scossa deve darla anche Lotito

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tifosi delusi, preoccupati, quasi rassegnati a un inevitabile Rridimensionamento dopo aver vissuto un ottavo di Champions contro il Bayern. Stasera saranno meno della metà dei 65.000 festanti che salutavano la squadra il 28 maggio scorso dopo aver raggiunto il secondo posto in campionato, miglior risultato dell'era. Un anno dopo è tutto cambiato, compreso Sarri che non è riuscito a incidere come era accaduto in passato. Il flop clamoroso e inatteso dei big, il mancato inserimento dei nuovi, meno forti delle previsioni ma sicuramente rimasti coinvolti nelle discutibili scelte del vecchio allenatore e nel caos generale: colpa di tutti, adesso l'ottavo posto attuale può essere migliorato agganciando l'Europa League ma puòessere peggiorato nelle ultime sette giornate. Diciotto sconfitte in 43 partite ufficiali certificano il disastro con Tudor ...