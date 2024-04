“Lazio | me ne vado” | Luis Alberto dà l’addio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 aprile 2024 –andrà via dalla. Il centrocampista spagnolo lo ha annunciato nel post-match con la Salernitana, gara vinta per 4-1 dai biancocelesti. Intervenendo ai microfoni di Dazn, infatti, il campione spagnolo ha detto: "Ti posso dire che per me è stato tutto più difficile. Lascio la, è arrivato il momento di farmi da parte e lasciare al club lo stipendio per altri giocatori"., dunque, ha già le valigie in mano: lascerà ladopo 8 anni. (Foto: Instagram 10)